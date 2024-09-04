パリオリンピックは４日、卓球の男子シングルス（車いす４）準々決勝で七野一輝（オカムラ）はタイ選手に敗れた。３日の女子シングルス（知的障害）準々決勝で古川佳奈美（えん・コミュニケーションズ）はウクライナ選手に、和田なつき（内田洋行）はブラジル選手に勝った。３位決定戦がないため、表彰台が確定した。女子シングルスで銅以上のメダル獲得を決めた古川。対戦相手が左利きだったことから、試合前、左打ちの友野有