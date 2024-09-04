世界的人気ゲーム「Minecraft（マインクラフト）」をハリウッドが初めて映画化した『A MINECRAFT MOVIE』が、『マインクラフト／ザ・ムービー』の邦題で2025年に日本公開されることが決定し、初映像とティザービジュアルが公開された。“マイクラ”の愛称で知られる「マインクラフト」は、ワールドと呼ばれる3Dブロックで構成されたバーチャル空間の中で、自分の好きなようにものづくりや冒険が楽しめるゲーム。2011年に正式発