睡眠不足や疲労を感じる女性約100名と藤本美貴さんによる記念撮影カネカは、9月3日の睡眠の日（睡眠健康への意識を高めることを目的に、日本睡眠学会と睡眠健康推進機構が制定）にあわせ、「質の高い睡眠・疲労」をテーマに、「還元型コエンザイムQ10プレゼンツ“効率回復”睡眠映画祭」をユナイテッド・シネマ アクアシティお台場で開催した。当日は、睡眠不足や疲労を感じる女性約100名を招待し、「睡眠」をテーマにしたオリジナ