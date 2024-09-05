【ニューヨーク時事】４日午前のニューヨーク外国為替市場では、円高・ドル安が進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４５円台前半に上昇した。午前９時現在は１４５円００〜１０銭と、前日午後５時比４２銭の円高・ドル安。