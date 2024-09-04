札幌市・豊平警察署は2024年9月4日、封印等破棄と横領の疑いで札幌市豊平区に住む配送員の男（67）を逮捕しました。男は、札幌市に差し押さえられていた自身が所有する車（時価10万円）を移動させて押領し、車に掲示されていた財産公示書を取り除いた疑いが持たれています。警察によりますと、男は税金を滞納したために、7月25日に札幌市南部市税事務所の職員によって、所有する車を差し押さえられました。車は札幌市豊平6条3丁目