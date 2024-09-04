歌手、女優の風吹ジュン（72）が4日放送のNHK「ファミリーヒストリー」に出演。自身のルーツに迫った。12歳の時に両親は離婚する。父章さんは富山出身の京大生。母ミサさんは和歌山出身で京都で父章さんと出会う。長男が生まれたタイミングで鹿児島に移住するが、章さんの母から富山に呼び戻されてしまう。章さんとミサさんとの間に風吹が生まれて順風満帆な生活が始まるも、のちに離婚してしまう。そこから母と兄と風吹の3人によ