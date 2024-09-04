◆第１３回ＢＦＡＵ１８アジア選手権▽１次リーグＢ組日本１３―０フィリピン（４日・楽天桃園野球場）侍ジャパンＵ―１８はフィリピンに１３―０で勝利し、１次リーグを３勝０敗で終えた。投手で唯一投げていなかった坂井遼（関東第一）が１イニングを投げ３三振を奪った。スタメンマスクの箱山遥人（健大高崎）も初出場。これで全選手が出場し、小倉全由（まさよし）監督（６７）は「全員ゲームに出ることができたのでよ