「ユーミン」こと歌手の松任谷由実が４日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを投稿した。インスタグラムで「ベルリンから来た甥孫。私は大叔母」とコメントしたのち、甥孫を抱っこしながら撮影した２ショットをアップ。松任谷さんの笑顔と甥孫のきょとんとした表情が印象的な、和やかなショットとなった。この投稿にフォロワーからは「可愛（かわい）いですね！大叔母様が偉大な方だとは、まだ知らないですもん