◆イースタン・リーグ巨人１―４ロッテ（４日・ジャイアンツ球場）巨人の堀田賢慎投手が、イースタン・ロッテ戦に先発。５回５安打２失点、６奪三振で最速は１５２キロをマークした。初回にわずか９球で先取点を失うなど２失点。それでも２、４、５回は３者凡退に仕留めるなど立ち直った。特に４回は愛斗、大下、池田に対して１イニング３者連続３球三振の「イマキュレートイニング」を達成した。６月中旬にファーム合流後、