「巨人０−３ヤクルト」（４日、京セラドーム大阪）巨人が最下位・ヤクルト相手に痛恨の連敗。先発の吉村にプロ初完投、初完封を許し、今季１７度目の完封負けを喫した。阿部監督は「完敗だな」と潔く敗戦を受け入れた上で２日連続の代打出場で結果を残した秋広を高評価した。２点を追う七回、２死一塁の場面で代打出場。遊撃内野安打でチャンスを広げると、九回に回った打席でも中前打でチャンスメーク。「ヒットが一番のア