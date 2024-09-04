「阪神９−４中日」（４日、甲子園球場）阪神５年目の井上広大外野手が初回６連打のトリを飾る２号２ランを左翼席に放った。森下、佐藤輝の適時打で逆転に成功した直後の初回無死一塁。小笠原の直球を完璧に捉え、待望の甲子園初アーチとした。森下と共にお立ち台に上がった井上は「こんな歓声を頂いたことがないぐらいの大歓声だったので、これからも打てるように頑張ります」と初々しく言葉を発した。チームは連勝、首