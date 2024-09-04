農林水産省は４日、コメの生産者や卸売業者などの関係者を集めた意見交換会を開いた。出席者は２０２４年産の新米の出荷や価格の動向などについて意見を交わし、卸売業者からは販売価格が昨年を上回っている新米があることが報告された。卸売業者の出席者は、昨年は新米の価格が５キロ・グラムあたり１５００〜２０００円程度だったが、今年は３０００円を超えているものもあると説明した。高値で推移することにより「消費の減