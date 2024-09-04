【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比39銭円高ドル安の1ドル＝145円03〜13銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1039〜49ドル、160円19〜29銭。米国の景気に対する懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり、相対的に安全資産とされる米国債が買われて米長期金利が低下。日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが先行した。