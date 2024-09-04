◆オリックス4―0西武（4日、ほっともっと神戸）西武の隅田知一郎が「一つの目標にしていた」という?大台?に、3年目で初めて到達した。投手にとっての「規定投球回」はチーム試合数×1イニングで、つまり「143イニング」。隅田はオリックス戦の先発前時点で「141回1/3」と規定まであと「1回2/3」に迫っていた。シーズンを通し、コンスタントに活躍したという指標でもある。だからこそ「そこをクリアできるようにするのがいい