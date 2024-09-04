【ベルリン共同】ドイツの自動車大手フォルクスワーゲンの排ガス規制逃れ問題で、不正を知りつつ情報を速やかに開示しなかったとして詐欺罪などに問われたウィンターコルン元会長は4日の公判で起訴内容を否認した。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 山Pの「生報告」に祝福の声続出
- 2. 死んでしまうと思った…2歳保護
- 3. 無期懲役囚 国が面倒見てくれる
- 4. 5歳と85歳死亡 曾祖父の犯行視野
- 5. 教え子と2回性的関係か 教諭逮捕
- 6. グレタ氏、デンマークで身柄拘束
- 7. 水原被告が買い物 傍らに妻も?
- 8. ほぼ脂身の豚肉提供…会社を取材
- 9. レス夫婦 配偶者の風俗許す割合
- 10. 河野氏「全納税者が確定申告を」
- 1. 死んでしまうと思った…2歳保護
- 2. 5歳と85歳死亡 曾祖父の犯行視野
- 3. 教え子と2回性的関係か 教諭逮捕
- 4. ほぼ脂身の豚肉提供…会社を取材
- 5. 知事パワハラ体質 3年前に予言?
- 6. 女性下着で自撮り投稿か 男逮捕
- 7. あの 自身のブレークに「必然」
- 8. 自民党「身体的特徴で男女区別」
- 9. 逮捕の記者 同情の声が集まる訳
- 10. 「バカ」侮辱メールで都主事免職
- 1. 河野氏「全納税者が確定申告を」
- 2. 兵庫知事に呆れ「水戸黄門かよ」
- 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 4. 「変なビール瓶」介護の前兆に?
- 5. 茂木氏総裁で政権交代? 爆弾予言
- 6. 宝塚トップ退団 自死事件が関係?
- 7. 母死亡 葬儀で知った本音に娘涙
- 8. 水を「還す」コカ･コーラの取組
- 9. 牛角「女性半額」物議 担当回答
- 10. 父殴る母 失禁も玄関で仁王立ち
- 1. グレタ氏、デンマークで身柄拘束
- 2. 牛角「女性半額」騒動 中国呆れ
- 3. 機内で粉からパン作り 米で呆れ
- 4. 「一晩寝たら解決策が浮かぶ」という現…
- 5. 香港 10代の性欲抑制にバド推奨
- 6. 「露のスパイ」シロイルカが死亡
- 7. 中国出身 NY州知事の元側近逮捕
- 8. 旭日旗Tシャツで観光 中国で物議
- 9. シンクホールに転落 捜索中止
- 10. 北 洪水被害で幹部を多数処刑か
- 1. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 2. 報酬減でUber Eats配達員離れか
- 3. 米国の外食業界が安値戦争に突入
- 4. ゆたぼん受験「高認」のメリット
- 5. 「結局これ」賢い備蓄テクが話題
- 6. 1周直前に降車 山手線の料金事情
- 7. 米インテル、ダウ平均の脱落危機
- 8. 他社は使わない 無印の高級素材
- 9. 日経平均株価 大幅下落3万7047円
- 10. コメ不足が「草加せんべい」直撃
- 1. Wi-Fiパス忘れ「ここ見ればOK」
- 2. AmazonでJackeryが最大40%オフに
- 3. iPhone16 Pro 5倍光学ズームに?
- 4. Amazonセールで売れた商品TOP15
- 5. 寝ながら携帯 スタンドの使用感
- 6. Amazonで防災グッズが最大42%OFF
- 7. Amazonで「BEAMS」が最大60%OFF
- 8. 大学の共通試験 呼び方で年バレ?
- 9. Facebook・Google・Amazonのパートナー…
- 10. もう電池を買いに走らない。600回繰り…
- 1. 水原被告が買い物 傍らに妻も?
- 2. 大谷翔平、名門ド軍の3位浮上へ
- 3. バルセロナ新監督 居眠りに激怒
- 4. 井上、那須川天心戦プランに言及
- 5. レイプ犯死刑に 印州議会で可決
- 6. 尚弥に勝てる? 竹原慎二氏の答え
- 7. ブレイキン0点選手 公の場で謝罪
- 8. MLBで衝撃 直近46戦42敗の大崩壊
- 9. ホークス 9回に悪夢の逆転負け
- 10. 元世界王者 ナガマツペア解消
- 1. 山Pの「生報告」に祝福の声続出
- 2. 神田さんの元恋人に怒りの反論
- 3. 澤部が生放送でフワ連呼 X非難
- 4. 古舘 兵庫知事の言葉遣いに憤り
- 5. 篠田と交際の「一般人」素性話題
- 6. 粗品「おもんない」批判の芸人は
- 7. ミセスが派手髪「別人級」の声
- 8. 井戸田潤 生後間もない息子公開
- 9. 村重杏奈の唇に騒然「腫れすぎ」
- 10. 鈴木蘭々49歳 現在の姿に衝撃
- 1. 夫の弁当横取り 強引女子に反撃
- 2. 「浮気じゃないけど...」彼氏が心底や…
- 3. 40歳にして最旬 松本若菜の魅力
- 4. 号泣する2歳児放置の旦那に唖然
- 5. 宮村優子「橋本病」で引退覚悟も
- 6. 裾インでダサ見えする人の特徴
- 7. 15分眠れなかったら諦めて寝床から出る…
- 8. 想定外 4000g超の赤ちゃん出産
- 9. 2児母呟く「今ほしい言葉10選」
- 10. 即買い Seriaにエンジェルブルー