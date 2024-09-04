ドラマ特区『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』先行上映＆トークイベントが4日、都内で行われ、W主演を務める香音、千賀健永(Kis-My-Ft2)、共演の小島藤子、佐藤大樹(EXILE/FANTASTICS)が登壇した。『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』トークイベントに登壇した佐藤大樹、香音、千賀健永、小島藤子(左から)現場での裏話を聞かれると、千賀は「大樹くんに『Rising Sun』のステップを教えてもらったよね」とエピソ