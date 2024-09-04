米１０年債利回りは３．８２３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（%） 米2年債 3.849（-0.014） 米10年債3.823（-0.008） 米30年債4.116（-0.007） ドイツ2.229（-0.048） 英国3.950（-0.040） カナダ3.034（-0.029） 豪州3.950（-0.052） 日本0.877（-0.041） ※米債以外は10年物