ドル円のピボットは１４５．１３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値145.05高値145.57安値144.76 146.30ハイブレイク 145.94抵抗2 145.49抵抗1 145.13ピボット 144.68支持1 144.32支持2 143.87ローブレイク ユーロ円 現値160.27高値160.89安値159.96 161.72ハイブレイク 161.30抵抗2 160.79抵抗1 160.37ピボット 159.86支持1