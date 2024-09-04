【ワシントン共同】米商務省が4日発表した7月のモノとサービスを合わせた国際収支ベース（季節調整済み）の貿易赤字は、前月比7.9％増の787億9100万ドル（約11兆4千億円）だった。赤字幅の拡大は2カ月ぶり。輸出、輸入ともに伸び、輸入の拡大幅が輸出を上回った。輸出は0.5％増の2666億300万ドル。輸入は2.1％増の3453億9400万ドルだった。