GoProは、アクションカメラのフラッグシップモデル「GoPro HERO13 Black」を9月10日（火）に発売する。参考価格は6万8,800円前後。 最大5.3K60pの動画記録に、HLG HDR 10bit Rec.2100での表現が可能となり、広い色域に対応。新バッテリーの採用により、従来機と比較して連続使用時間が大幅に向上した。さらに、レンズオプションの「HBシリーズ」も加わり、多様な撮影シーンに対応可能となった。 プロセ