【梅田サイファー - Rodeo13 / THE FIRST TAKEを元記事で視聴する】 8月28日にニューアルバム『Unfold Collective』をリリースする梅田サイファー。『FLASH THE FIRST TAKE』で発表された「Rodeo13」や「韋駄天S**t」などからも感じ取れる、ヒップホップクルーとして飛躍を果たす彼らの進化と本質を考える。 ■梅田サイファーの名前の由来とは?13人で構成されるラッパー集団 梅田サ