4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比60円安の3万6940円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万7047.61円に対しては107.61円安。出来高は8873枚となっている。 TOPIX先物期近は2631.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.99ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物