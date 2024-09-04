2024年9月3日、韓国・アジア経済は「韓国を出発して日本に向かう訪問客が韓国の空港で入国審査を行う事前入国審査制度を導入する案を日本政府が検討している」と伝えた。記事は日本メディアの記事を引用し「日本政府は自国の入国審査官を韓国の空港に派遣して日本入国書類、指紋、写真などで入国審査を行い、日本に到着後は簡単な本人確認だけで入国できるようにする」「到着後の審査時間を大幅に短縮して人的交流を促進する目的で