将棋八大タイトルのひとつ「王座戦」の五番勝負は、第1局で藤井聡太七冠が勝利し、王座初防衛にむけ、好スタートを切りました。王座戦五番勝負は、神奈川県秦野市で始まりました。藤井聡太七冠は去年、王座を永瀬拓矢九段から奪取し、史上初の八大タイトル独占を果たしましたが、今回は立場を入れ替えて王座初防衛を目指しています。第1局は4日午前9時に始まり、夜まできっ抗した戦いが続きましたが、やがて藤井七冠が優勢に。終盤