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米津玄師が現在最も注目している人を告白「勝手に親近感が...」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 米津玄師が4日、YouTubeの動画で「現在、最も注目している人」を明かした
  • パリ五輪のスケボーで金メダルに輝いた堀米雄斗の名前を挙げた米津
  • 「すごい」「同じ『米』の者としてなんか凄い勝手に親近感が」と語った
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