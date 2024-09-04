パリパラリンピックは４日、陸上の女子砲丸投げ（上肢障害Ｆ４６）決勝が行われ、斎藤由希子（ＳＭＢＣ日興証券）は１１メートル６１で４位だった。男子１００メートル（車いすＴ５４）で生馬知季（ＷＯＲＬＤ―ＡＣ）は予選敗退だった。投げる度に距離を伸ばし、最終６投目は今季の自己ベストに迫る１１メートル６１。だが３位の選手に及ばず、メダルには届かなかった。斎藤は試合後、「最後のプッシュの部分。（砲丸を）真っ