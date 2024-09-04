Image: ヤマダユウス型 すんごいの出てきたなぁ…！デンマークを拠点とするオーディオブランドBang & Olufsen（B&O、バング アンド オルフセン）から、すんごいワイヤレスヘッドホンが発売されました。それがこちらの「Beoplay H100」。 いままでの最上位モデル「Beoplay H95」を上回る、3桁のナンバ