4日（水）、ほっと神戸での対西武23回戦。オリックスの先発投手は山下舜平大、対する西武の先発投手は隅田知一郎。オリックスは2回裏、先制に成功。一死から杉本裕太郎がレフトへのソロを放ち1点を挙げた。5回表、山下は二死一・二塁とされたものの無失点で切り抜けた。5回裏、若月健矢が二塁打で出塁後、渡部遼人の送りバントで三塁へ進塁するなど一死三塁とし、廣岡大志が犠牲フライを放ち1点を追加。さらに西野真弘、太