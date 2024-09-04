マクドナルドが毎年秋に提供する限定メニュー「月見バーガー」「チーズ月見」に加わる形で、スクランブルエッグをサンドした「芳醇(ほうじゅん)ふわとろ月見」や期間限定スイーツの「月見マックシェイク カスタードプリン味」「きなこもちとあんこの月見パイ」が2024年9月4日(水)に登場しました。「芳醇ふわとろ月見」はバターの香りとなめらかな食感が特徴とのことで、実際に食べて確かめてみました。秋の風物詩『月見ファミリー