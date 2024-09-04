【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・戸郷翔征―ヤクルト・山野太一（１８時・岐阜）◆ＤｅＮＡ・ケイ―広島・床田寛樹（１８時・横浜）◆阪神・大竹耕太郎―中日・大野雄大（１８時・甲子園）【パ・リーグ】◆ロッテ・カイケル―楽天・藤井聖（１８時・ＺＯＺＯマリン）