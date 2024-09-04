【ロンドン＝中西梓】スウェーデンの自動車大手ボルボ・カーは４日、２０３０年までに全新車を電気自動車（ＥＶ）にする目標を撤回すると発表した。新たに設定した目標では、３０年までに新車販売台数の９割以上をＥＶかプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）とし、最大１割をハイブリッド車（ＨＶ）とする。ボルボは４日に発表した声明で、充電ステーションの整備の遅れや各国政府のＥＶ購入補助金の打ち切り、中国製ＥＶに対す