「阪神９−４中日」（４日、甲子園）阪神が甲子園での中日戦、今季９勝１分けと“無双”の強さで快勝し、首位・広島とのゲーム差を３・５に縮めた。巨人も含め、優勝争いの行方がますます混沌とする中、デイリースポーツ評論家・西山秀二氏は「余力は阪神」と断じた。◇◇初回はエラーも絡んで、嫌な点の取られ方をしたよね。先発の村上は１死二、三塁から４番・細川を三振に取りながら、次の宇佐見に簡単にタイム