ヤクルト３―０巨人（セ・リーグ＝４日）――ヤクルトがカード勝ち越し。四回にオスナの２ランで先行し、八回に中村の適時打で加点。吉村は無四球でプロ初完投初完封。巨人は終盤の好機を生かせず。◇阪神９−４中日（セ・リーグ＝４日）――阪神は一回に先頭近本からの６連打で一挙６得点して逆転。中盤にも着実に加点した。先発村上が約１か月ぶりとなる６勝目。中日は先発小笠原の乱調が響いた。◇ＤｅＮＡ６−１広島（セ