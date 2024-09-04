1回、同点二塁打を放ちガッツポーズの阪神・森下＝甲子園阪神が一回、6連打で6点を奪う集中打を見せた。2点を追う攻撃で森下の2点二塁打、佐藤輝の2点打、井上の2ランが出て主導権を握った。村上は六回途中まで4失点で6勝目。中日の小笠原は立ち上がりに崩れて10敗目を喫した。