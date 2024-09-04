朝倉未来と現役の大阪府知事で「100キロベンチプレス対決」が実現。“まさか”の展開にファンが騒然となった。【映像】ベンチプレス対決で“まさか”の結末４日、朝倉未来のYouTubeチャンネル最新回が更新。大阪府知事の吉村洋文氏と対談し、筋トレ談義の延長からベンチプレス対決をするにまで発展した。まさか、と言っても過言ではない格闘家と現役大阪府知事の対面。用意された舞台は吉村知事が普段トレーニングしているジ