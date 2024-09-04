「阪神９−４中日」（４日、甲子園球場）球団史上初の２年連続最下位と低迷にあえぐ中日に、またも負の数字が並んだ。初回２死二、三塁から宇佐見の２点中前適時打で幸先よく先制したが、先発の小笠原が大誤算。近本、中野に連続安打を許すと、森下には同点の２点適時二塁打。大山にも中越え二塁打を浴びると、井上には左翼への２号２ラン。まさかの６者連続安打で一挙６失点。左腕は４回８安打６失点で降板し、リーグワー