立憲民主党の地方議員有志との懇談会であいさつする江田氏＝４日、東京都千代田区の憲政記念館立憲民主党代表選を巡り、江田憲司元代表代行（６８）＝衆院神奈川８区＝は４日、告示が７日に迫る中、立候補に必要な国会議員２０人の推薦人確保に向け、出馬に意欲を示している吉田晴美衆院議員（５２）と意見交換した。東京都内で記者団の取材に応じた江田氏は、泉健太代表（５０）とも直近で会談したことを明かし、「３人目の候補