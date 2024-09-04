１回、２死一、三塁のピンチを切り抜け雄叫びを上げるジャクソン＝横浜◆横浜ＤｅＮＡ６−１広島（横浜スタジアム）ジャクソンが待望の横浜スタジアム初勝利。立ち上がりこそ苦戦するも、終わってみれば６回１失点の力投。「序盤は波に乗れなかったが、後半波に乗ろうとした」と胸をなで下ろした。一回２死一、三塁。８月に月間打率３割６分８厘をマークした好調坂倉を迎えたが、１５２、１５４、１５５キロとギアを上げるかの