気象庁＝東京都港区気象庁が発表する台風情報の高度化に向けた有識者らの検討会が４日、始まった。鉄道の計画運休など台風接近前の防災対応が広がる中、現行より早い段階からの注意喚起と、強風や高波などに関する詳細な情報の提供を目指す。海外の先進事例も参考にしつつ、来年６月ごろをめどに具体案をまとめる予定だ。台風情報は発生の２４時間前から発表が始まり、中心の位置や気圧、予想進路といった内容を経路図などの形