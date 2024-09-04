6日に18歳で成人になられる悠仁さまの進路を巡り、ネット上で臆測が飛び交っています。今、ある署名活動が物議を醸しています。それは秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さまの進路について。6日の誕生日に18歳となり、成年を迎えられる悠仁さま。現在、筑波大学附属高校3年生なのですが…。署名サイトの文「悠仁様が東大の推薦入試を悪用し、将来の天皇として『特別扱い』で入学されることは、象徴天皇制を根底から揺るがすこととな