阪神は２点を先制された直後の一回に森下の２点二塁打と佐藤輝の２点中前打、井上の２ランで６点を奪って逆転。その後も着実に加点した。村上は六回途中４失点の粘投で６勝目。中日は小笠原が崩れ、打線の反撃も及ばなかった。