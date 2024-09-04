習近平主席、タンザン鉄道活性化了解覚書の調印に出席4日、「タンザン鉄道活性化プロジェクト了解覚書」の調印に立ち会う（奥左から）タンザニアのサミア大統領、習近平主席、ザンビアのヒチレマ大統領。（北京＝新華社記者/翟健嵐）【新華社北京9月4日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は4日午前、中国・アフリカ協力フォーラム（FOCAC）サミット出席のため訪中したタンザニアのサミア大統領、ザンビアのヒチレ