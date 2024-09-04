【ルヴァン杯準々決勝第1戦】(ニッパツ)横浜FM 6-1(前半2-0)札幌<得点者>[横]植中朝日2(30分、36分)、オウンゴール(59分)、天野純2(63分、74分)、水沼宏太(86分)[札]白井陽斗(77分)<退場>[札]荒野拓馬(37分)<警告>[横]上島拓巳(65分)、加藤聖(67分)、水沼宏太(82分)[札]宮澤裕樹(18分)観衆:7,996人主審:御厨貴文副審:武田光晴、長谷川雅└横浜FMが衝撃のゴールラッシュ!! 10人の札幌を6発粉砕でルヴァン杯ベスト