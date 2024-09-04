◇セ・リーグ巨人0―3ヤクルト（2024年9月4日京セラD）巨人が最下位ヤクルトに痛恨の連敗を喫した。投げてはフォスター・グリフィン投手（29＝米国）が6回110球を投げ7三振を奪う力投も7安打2失点で4敗目。打線は9安打を放ちながら無得点と相手先発右腕・吉村にプロ初完封を許した。今季17度目の零敗。0.5差で追う広島にお付き合いする形の痛い連敗となった阿部慎之助監督（45）は「完敗だな」と一言。相手と同じ9安打
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