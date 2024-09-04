◇セ・リーグ阪神9―4中日（2024年9月4日甲子園）阪神は中日に快勝した。これで今季甲子園の中日戦は9勝1分けだ。また、今季甲子園では31勝18敗2分け、残り11試合となり、今季甲子園での勝ち越しが決まった。今季一番の爆発を見せたのは2点ビハインドの初回だ。先頭の近本が17試合連続安打となる左前打で出塁。中野も左前打で続き、森下が右中間へ2点二塁打を放ち、すぐに追いついた。さらに大山が中越えの二塁打で二、