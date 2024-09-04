◇セ・リーグ中日4―9阪神（2024年9月4日甲子園）中日は阪神に敗れ、甲子園の阪神戦で1分けを挟む9連敗となった。先発マウンドの小笠原が2点優勢の初回に炎上した。近本、中野の連打で無死一、二塁から森下の2点二塁打で同点とされた。大山の二塁打で二、三塁から佐藤輝が2点タイムリー。続く井上に2ランを浴び、1死も取れないまま6点を失った。4回まで投げ8安打6失点で自己ワーストに並ぶ今季10敗目を喫した。打線は