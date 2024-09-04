MONOEYESが本日9月4日、新EP『The Unforgettables E.P.』をリリースした。これに伴って表題曲のミュージックビデオが公開となっている。◆MONOEYES 動画 / 画像CDリリースは、2020年発売の3rdアルバム『Between the Black and Gray』以来、丸4年ぶり。新EP『The Unforgettables E.P.』には6月に先行配信された2024年第1弾新曲「Ladybird」、第2弾新曲「Adrenaline」に加え、未公開の新曲2曲を含む全4曲が収録された。作詞作曲は、