9月4日に先行デジタルリリースされたCö shu Nieのフルアルバム『7 Deadly Guilt』から、収録曲「I want it all」のリリックビデオが公開となった。「I want it all」は、“幸せの追求”をテーマに書き下ろされたもので、貪欲な気持ちを描いた歌詞と軽快なドラムにストリングス&ホーンが豪華でグルーヴィなロックナンバーとなっている。公開されたリリックビデオも、リズミカルなサウンドとポップに表現された映像の世界観が