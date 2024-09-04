濱正悟＆兵頭功海がW主演を務めるドラマストリーム『毒恋〜毒もすぎれば恋となる〜』（TBS9月17日スタート毎週火曜午後11時56分〜深夜0時26分（見逃し配信あり）に、こがけん、河井青葉、中村育二、のせりんの出演が決定した。   原作は、2009年度の第1回「TBS連ドラ・シナリオ大賞」で入選、2022年には「月とライカと吸血姫」シリーズで第53回星雲賞「日本長編部門（小説）」で星雲賞を受賞するなど、ドラマ・映画・