国の予算の概算要求額が過去最大を更新です。財務省が発表した2025年度の一般会計の概算要求額の総額は117兆6059億円と、2年連続で過去最大となりました。省庁別では厚生労働省が、社会保障費の増加が続いていることなどで、前年度予算から4573億円増えた34兆2763億円。防衛力の抜本的強化を目指す防衛省は、前年度予算から5874億円多い8兆5045億円を要求しています。また、国の借金の償還や利払いなどにあてる国債費は、金利上昇